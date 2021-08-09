شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعدل موعد قرعة دورى السيدات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد تعديل موعد قرعة دورى السيدات للموسم الجديد، لتقام فى الواحدة ظهر غد الثلاثاء بدلا من السابعة مساءً.

ومن المقررنقل وقائع مؤتمر القرعة لدورى السيدات للموسم الجديد بالبث المباشر من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مايو المقبل موعدا لانتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، المقرر أن تنطلق 16 سبتمبر المقبل.

وتم تحديد سبتمبر المقبل لانطلاق المسابقة وفقا للأجندة الدولية حتى يحصل اللاعبون على راحة عقب العودة من الدورة الأولمبية طوكيو 2021، فيما تم تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق دور الـ64 بمسابقة كأس مصر رجال للموسم المحلى الجديد، بينما تم تحديد يوم 28 نوفمبر لدور الـ32، و5 فبراير للدور السادس عشر، و19 فبراير لدور الثمانية، و17 و18 مارس لقبل النهائى والنهائى.

وينطلق دورى المحترفين يوم 16 سبتمبر المقبل، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.