شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع سموحة سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين إنبى وسموحة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة حاليا باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا

خط الوسط : محمود حليمو – أحمد حمص – أحمد عبد القادر – محمد حليمو

الهجوم : مصطفى فتحى – عرفة السيد

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر فيها رغبة الفريقين في خطف نقاط المباراة وبدأها إنبى في الربع ساعة الأولى بتنظيم بعض الهجمات التي مثلت خطورة بعض الشئ على مرمى الهانى سليمان حارس مرمى سموحه

في المقابل نشط لاعبو سموحه رويدا رويدا بفضل تحركات الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى وسنحت لهم بعض الفرص الخطيرة على مرمى البلعوطى حارس مرمى إنبى إلا أنها ضلت المرمى ليطلق أحمد العدوى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين .