شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات بدنية وخططية وموسيماني يجتمع مع طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الأربعاء فى الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع 29 في مسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين لشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه خلال المران والتركيز على الجانب الفني والمعنوي. وعقب انتهاء المحاضرة احتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني بعيد ميلاد كريم نيدفيد لاعب الفريق.

تدريبات بدنية وخططية

وخاض الأهلي فقرة تدريبات بدنية قبل أن يركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، من خلال إجراء أكثر من تقسيمة لتنفيذ الجزء الخططي.

واشتكى والتر بواليا من كدمة بسيطة في القدم خلال عمليات الإحماء، وتدخل الجهاز الطبي ثم شارك اللاعب بصورة طبيعية واستكمل المران.

وشهد مران الأهلي، اليوم، مشاركة جميع اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

كما شارك محمود متولي، لاعب الفريق، بعد زوال الآلام التي اشتكى منها في العضلة الضامة.

جلسة موسيماني وأبو عبلة

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، جلسة مع أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين للمشاركة مع الفريق.

ويتوجه الأهلي غدًا إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة بعد الفوز برباعية نظيفة على فريق سيراميكا في المباراة الماضية.