شكرا لقرائتكم خبر كومان متحمس رغم رحيل ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان يشعر بالحماس بشأن ما يحمله المستقبل للفريق، رغم رحيل نجم الهجوم ليونيل ميسي.

ووصلت مسيرة ميسي، التي استمرت 21 عاما مع برشلونة، للنهاية بعدما فشل العملاق الكتالوني في الالتزام بالعقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع اللاعب بسبب سقف الرواتب الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وأصبح ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، لاعبا حرا بداية من 1 يوليو الماضي، وأكد في مؤتمر صحفي عاطفي أمس الأول أن هناك احتمالية لانتقاله لباريس سان جيرمان.

وسيدخل برشلونة الموسم الجديد بدون ميسي للمرة الأولى منذ موسم 2003 / 2004، ولكن يظل كومان متفائلا بما يحمله المستقبل لفريقه.

وقال كومان قبل مواجهة يوفنتوس في بطولة كأس جوان جامبر الودية في ملعب يوهان كرويف التي جرت أمس الأول وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة «رغم رحيل ميسي، نحن متحمسون بشأن هذا الموسم. بالتعاقدات الجديدة واللاعبين الشباب، لدينا فريق رائع. مقتنعون من أننا سنوفر للجماهير الكثير من الأفراح هذا الموسم».

وأكد «ببعض المساعدة والتضحية سنحقق أقصى ما يمكن. نعلم ما يعنيه أن تكون من برشلونة وما يمثله هذا النادي».

ويترك ميسي فراغا كبيرا في برشلونة، حيث سجل اللاعب الأرجنتيني الدولي 672 هدفا في 778 مباراة لبرشلونة في كل المسابقات، بالإضافة لصنعه 265 هدفا.

هذا يجعله مشاركا في 937 هدفا خلال فترة تواجده في برشلونة، والتي بدأت في 2004 عندما كان يبلغ 17 عاما.

ومن بين مجموعة من الإنجازات والألقاب الشخصية، يعد ميسي هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 474 هدفا، كما أنه ثاني أعلى لاعب يسجل أهدافا في الدوريات الخمس الكبرى خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل 476 هدفا.

وأشاد سيرخيو بوسكيتس، الذي سيحصل على شارة القيادة بشكل دائم عقب رحيل ميسي، بزميله الذي قضى معه 13 عاما.

وقال في الملعب قبل مواجهة يوفنتوس»بالنسبة لي، إنه شرف كبير لي أن أكون قائدا لبرشلونة، أفضل ناد في العالم. كان لدي أمثلة رائعة مثل كارلس بيول، تشافي، أندريس إنييستا، وليو. سأحاول أن أكون على قدر المسؤولية».

وأضاف «أريد أن أوجه رسالة لليو بشكل خاص. شكرا لأنك قدت برشلونة إلى القمة، صنعت التاريخ، ووصلت لتكون أفضل لاعب في العالم، وحطمت كل الأرقام الفردية والجماعية. سنفتقدك كثيرا. الآن يبدأ موسم جديد مليء بالمشاعر، وسنقاتل على كل أهدافنا».