إقامة أولمبياد 2024 أمام أشهر المعالم الباريسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو أمس الأول متأخرة عن موعدها المقرر بعام كامل، يتطلع منظمو أولمبياد باريس 2024 للترحيب بالعالم في فرنسا بعد ثلاثة أعوام.

وأثنى رئيس أولمبياد باريس 2024 الفائز بثلاث ميداليات ذهبية في سباق قوارب الكانوي المتعرج توني إستانجيه، على جميع المعنيين بأولمبياد طوكيو لإدارتهم تنظيم الحدث وسط جائحة عالمية.

ومع تسليم العلم الأولمبي من طوكيو إلى باريس، تحدث إستانجيه عن خطط فريقه لاستضافة أول دورة ألعاب صيفية أولمبية منذ عام 1924.

وقال إستانجيه» انتظرنا عاما إضافيا حتى جاءت هذه اللحظة، ولكننا ننتظر مئة عام بالفعل لإعادة العلم الأولمبي إلى باريس، لذلك فإن الإثارة كبيرة للغاية في فريقنا وفي فرنسا».

ويتميز ملف باريس، الذي فاز بتنظيم الأولمبياد في عام 2017، بأماكن مألوفة لأي سائح، حيث ستقام المنافسات في ميدان الكونكورد، وشامب دي مارس، وليزانفاليد، وقصر فرساي، بالإضافة للعديد من الأماكن البارزة الأخرى.

وقال إيستانجيه «كل مدينة مستضيفة يجب أن تدرج شيئا جديدا، وأن تسهم في تطور الأولمبياد. مع باريس 2024، طموحنا هو أن نقدم نموذجا جديدا لفتح الألعاب أمام المزيد من الأشخاص. هذا يبدأ بتقديم الأولمبياد للمدينة».

وأكد «خطتنا هي أن نخرج الرياضة من ساحاتها التقليدية، وأن نضع المنافسات في قلب المدينة، أمام أشهر المعالم الباريسية، برج إيفل لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية، المصارعة والجودو، والفروسية في قصر فرساي».

وأضاف «طموحنا بسيط وهو دعوة العالم، بما في ذلك مئات الملايين من المشاهدين لقلب باريس».

وبفضل التأجيل لمدة عام، فإن الترحيب سيحدث سريعا نسبيا. ففي يوم 26 يوليو 2024 ستحتل باريس محور الاهتمام العالمي.