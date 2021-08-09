شكرا لقرائتكم خبر خبير استثمار رياضي: مقاطع المحترفين المميزين تدعم الأندية بالمال والرعاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين خبير الاستثمار الرياضي عادل الحسينان لـ»مكة» أن استقطاب الفرق السعودية نجوما ذائعي الصيت على مستوى ملاعب العالم يدعم خزائن الأندية من خلال توسع قاعدة الرعاة وإقبال الشركات والمعلنين للظفر برعايتها.

وقال «إن أغلب الأندية ممثله بإدارة الاستثمار والتسويق تسعى لتحقيق ما يمكنها من استقطاب رعاة وشركاء استراتيجيين».

وأضاف «وصول مشاهدات التوقيع مع لاعب إلى 35.8 مليون مشاهدة عبر تويتر على سبيل المثال، والحصول على رقم هائل من الإعجاب وإعادات التغريد أو «اللايك» سبيل للانطلاق نحو تحقيق موارد مالية إضافية، فالتفاعل من قبل الجمهور يدعم الأندية ماديا ومعنويا».

وتابع «شركتا تويتر ويوتيوب تمنحان مبالغ لكل من ينشر مقاطعا أو صورا تحظى بمشاهدة كبيرة».

ووفقا لموقع «هافينغتون بوست» الذي نشر أسعارا تقريبية لأي مقطع فيديو في البلدان العربية يحظى بمشادة عالية، مبينا أن يوتيوب وحدها تمنح 3.61 دولارات مقابل كل 1000مشاهدة لمقطع بالسعودية.

ويصف خبير الاستثمار الرياضي الجماهير بالداعم الحقيقي لأنديتها من خلال رفع قيمة علامة النادي التجارية بدعم غير مباشر يترجم للغة الأرقام واستحداث موارد مالية للنادي.

وقال «التنافس في عدد مشاهدات التوقيع مع لاعب يرفع قيمة النادي السوقية، كما تخدم النادي في جعله وجهة جاذبة للمعلنين ليضمن بذلك مدخلا جديدا للكسب المادي، كما حدث في الهلال من حيث التفاعل القوي والمبهر من قبل جماهير النادي مع صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا، فهذا التفاعل من شأنه أن صنع للهلال طريقا لكسب المزيد من الاستثمارات وتحقيق شركاء حريصين على اختياره، وذلك ينطبق على أي جمهور متفاعل مع قنوات الأندية بمواقع التواصل الاجتماعي».

وتخطى إعلان تعاقد الهلال مع بيريرا حاجز الـ 35.8 مليون مشاهدة حتى الساعة الثالثة مساء وهي نسبة عالية خلال 72 ساعة، مما دفع أنصار الند التقليدي للهلال، فريق النصر إلى تحريك التفاعل مع فيديو التوقيع مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، علما أن الأخير وقع بصفوف الفريق في مايو الماضي، حيث كانت مشاهدة فيديو توقيعه نحو 20 مليون مشاهدة قبل فيديو بيريرا، إلا أنه وخلال الـ72 ساعة الماضية وصل عدد متابعي الفيديو حتى الساعة الثالثة مساء أمس، 45.8 مليون متابع لمقطع الفيديو.