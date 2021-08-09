شاموسكا يغدر بمهند.. والنجار في الطريق

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وانضم مهند عسيري للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي، مفضلا العودة إلى ناديه الشباب الذي سبق وأن لعب له في 2014 بعد محطة سابقة مع الوحدة.
ولعب مهند عسيري 5 مواسم مع الوحدة، كما لعب للأهلي بعد الشباب 7 مواسم، إلا أن موسمه الماضي شهد تراجعا كبيرا في مستواه نتيجة قلة مشاركاته عقب عودته من إصابة غيبته طويلا، حيث شارك فقط في 67 دقيقة بجميع مباريات الفريق.
على الصعيد نفسه، كشفت المصادر تخلي بريكليس شاموسكا عن اللاعب عمار النجار (23 عاما) الذي انضم للشباب بعقد احترافي لمدة لسنتين قادما من نادي أبها، سبق ذلك تدرجه في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير 2019 لفريق الفتح.
وتسعى الإدارة الشبابية إلى الإيفاء بالالتزامات المالية لبعض اللاعبين قبل انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن قرارات المدرب قد تزيد أعباء الإدارة ماديا.
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