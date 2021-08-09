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شاموسكا يغدر بمهند.. والنجار في الطريق

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لـ»مكة» مصادر مقربة من نادي الشباب أن الدافع الرئيسي لاعتزال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مهند عسيري بعد فراغه من المعسكر الخارجي الإعدادي في ماربيا الإسبانية، يعود لأسباب فنية، وذلك بعد أن قرر المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد بناء على التقرير الفني للاعبين عقب المعسكر الخارجي، والذي قدمه لرئيس النادي خالد البلطان.

وانضم مهند عسيري للشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي، مفضلا العودة إلى ناديه الشباب الذي سبق وأن لعب له في 2014 بعد محطة سابقة مع الوحدة.

ولعب مهند عسيري 5 مواسم مع الوحدة، كما لعب للأهلي بعد الشباب 7 مواسم، إلا أن موسمه الماضي شهد تراجعا كبيرا في مستواه نتيجة قلة مشاركاته عقب عودته من إصابة غيبته طويلا، حيث شارك فقط في 67 دقيقة بجميع مباريات الفريق.

على الصعيد نفسه، كشفت المصادر تخلي بريكليس شاموسكا عن اللاعب عمار النجار (23 عاما) الذي انضم للشباب بعقد احترافي لمدة لسنتين قادما من نادي أبها، سبق ذلك تدرجه في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير 2019 لفريق الفتح.

وتسعى الإدارة الشبابية إلى الإيفاء بالالتزامات المالية لبعض اللاعبين قبل انطلاقة دوري الأمير للمحترفين، إلا أن قرارات المدرب قد تزيد أعباء الإدارة ماديا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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