ممر شرفي بالمطار لاستقبال البطل طارق حامدي

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وكان في استقبال البعثة، نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن جلوي، وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، ووسائل الإعلام.
وشهد الاستقبال الرسمي إقامة ممر شرفي للبطل طارق حامدي، الذي حقق إنجازا تاريخيا، بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات لعبة الكاراتيه، في فئة فوق 75 كجم.
وكان وزير الرياضة قد أعلن عن تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن.
من جانبه أهدى حامدي الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي كافة.
وعلق على تتويجه بالفضية قائلا «كنت أستحق الذهبية، شعرت بصدمة بعد إعلان خسارتي في النزال النهائي، حيث كنت متقدما بالنقاط وأسقطت الخصم بالقاضية لكن الحكم أراد غير ذلك».
وأضاف «وقفة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي إلى جانبي ومشاهدة العلم السعودي يرفرف في المحفل العالمي، خففا عني وهونا علي آلام عدم التتويج بالذهبية».
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