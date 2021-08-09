القناص: مساع دولية لإدراج الكاراتيه بأولمبياد 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إبراهيم القناص لـ»مكة» وجود مساع دولية لإقناع فرنسا كدولة منظمة للنسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، بإدراج الكاراتيه ضمن الألعاب التي ستستضيفها في 2024، وذلك بعد جهود الاتحاد الدولي للعبة في إدراج اللعبة ضمن أولمبياد طوكيو التي اختتمت أمس أول.

وأبان القناص أن الاتحاد العربي سيكون داعما ومساندا لكل ممثلي العرب في دورة الألعاب الأولمبية بفرنسا.

وحول أحقية الدول المستضيفة للأولمبياد في استبعاد بعض الألعاب، أجاب القناص»في الدورات الأولمبية يتم اعتماد 28 لعبة بشكل رسمي، ويحق للدولة المستضيفة أن تستبعد 4 ألعاب وتختار مثلها بدلا عنها».

وجدد القناص ثقته بالاتحاد الدولي للعبة الكاراتيه لاعتماد اللعبة في الدورة المقبلة بفرنسا، لاسيما وأن اللعبة تملك أبطالا عالميين وشبانا قادرين على إضافة المزيد من الميداليات لبلدانها بما فيها السعودية عبر بطلها طارق حامدي الذي حقق فضية منافسات الكاراتيه بوزن 75 كجم «كومتيه» خلال أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتطلع إلى تحقيق الذهب في الدورة المقبلة.

وعن أسباب خسارة طارق حامدي ذهبية طوكيو بعد أن كان قريبا منها، قال القناص «لقد خسر بسبب تصرف غير أخلاقي من اللاعب الإيراني، حيث بالغ في ردة الفعل وتعرضه للإصابة، واستغل ذلك في التحايل على القانون بعد ما شعر بأن المباراة انتهت وأنه في طريقه للخسارة، حيث خدع الحكم التركي واستغل قلة خبرته، كما مثل على الجهاز الطبي».

وأضاف «سقوط المنافس الإيراني قابله انقسام في الآراء القانونية للحكام ما بين مؤيدين لاحتساب سقوطه وآخرين رافضين للتصرف، كل ذلك بعد أن رفع الحكام علامة حصول حامدي على ثلاث نقاط وأن تصبح النتيجة 7 /1 بعد أن كان حامدي متقدما 4/ 1».