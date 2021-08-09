بدء التسجيل بجائزة سيف ولي العهد للهجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن بدء تسجيل الراغبين للمشاركة في جائزة سيف ولي العهد للنقاط ومبلغ مليون ريال لمالك الهجن الحاصل على أكثر نقاط في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية على أن تكون ملكية المطية شخصية. واشترطت اللجنة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، وإحضار كشف حديث يوضح المطايا المشاركة، وصورة من شعار المالك، مع أحقية المالك في إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه. وأشارت إلى أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.



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