عودة الحكام بعد اختتام معسكر صربيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد إلى الرياض أمس حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن اختتموا أمس الأول معسكرهم الخارجي الذي أقيم بمدينة نوفي ساد الصربية، خلال الفترة من 28 يوليو حتى 8 أغسطس، بمشاركة 51 حكما، وذلك استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022م. وأقيم المعسكر تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسية السويسري مانويل نافارو، ورئيس دائرة التحكيم الأوزبكي فرهاد عبدالله، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.



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