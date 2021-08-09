شكرا لقرائتكم خبر طي صفحة العبود يقرب الاتحاد من الكفاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​عبرت إدارة نادي الاتحاد مرحلة خطرة كان فيها الفريق الأول لكرة القدم مهددا بحسم ثلاث نقاط من رصيده النقطي خلال منافسات الموسم المقبل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال سداد ما تبقى من قيمة انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود من الاتفاق إلى الاتحاد، حيث كان المبلغ المتبقي ثلاثة ملايين ريال، علما أن الصفقة تمت في 2019 بقيمة 10 ملايين ريال.

وكان لجنة الانضباط قد أمهلت إدارة الاتحاد مدة شهر لسداد هذا المبلغ قبل تفعيل أي إجراء نظامي، إلا أن إدارة الاتحاد أوفت بسداد المبلغ المطلوب في آخر يوم من المهلة.

كما توصلت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى جدولة قصيرة المدى مع نظيرتها في نادي الفيصلي لسداد المبالغ المالية المتبقية من انتقال اللاعب حمدان الشمراني.

في حين تواصل إدارة النادي لحل مطالبة نادي القادسية بمبلغ يصل إلى 11 مليون ريال كمتبق من صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا والتي تشكل عقبة في طريق استخراج شهادة الكفاءة المالية.

ومن واقع هذه الخطوات، ينتظر أن يتمكن الاتحاد من تكملة إجراءات تسجيل البرازيلي كورنادو رسميا والدفع به في مواجهة الفيحاء غدا في الجولة الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى حط المدافع عبدالله الحافظ رحاله في مدينة جدة صباح أمس تمهيدا للاجتماع المباشر مع الحائلي بعدما تم الاتفاق معه شفاهة لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل.

وسيتم حسم الصفقة خلال اليومين المقبلين اعتمادا على التقرير الفني من قبل المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي وكذلك صيغة العقد والاتفاق المالي.