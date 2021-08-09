شكرا لقرائتكم خبر يحدث بعد 4 مواسم..الأهلي مكتمل الأجانب قبل البداية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتمل عقد أجانب الأهلي السبعة بوصول النجم البرازيلي باولينهو جونيور إلى جدة مساء أمس الأول، وهي المرة الأولى التي يكتمل فيها عقد الأجانب بالفريق قبل انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ موسم 2016-2017.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة الفيصلي يوم الجمعة المقبل.

وسبق باولينهو في الوصول، السنغالي الحسن نداو، إضافة إلى المقدوني أزجيان أليوسكي، فيما انضم البرازيلي دانكلير بريرا للفريق في معسكره الإعدادي بتونس.

الخميس الونيس

أكمل رئيس النادي ماجد النفيعي وسم #الخميس_الونيس على منصة تويتر بنجاح، حيث أصبح ماركة خاصة بالجمهور الأهلاوي.

وكان النفيعي عمل على تفعيل الوسم تزامنا مع إبرام الصفقات خلال الفترة الصيفية الجارية، بعد أن سبق أن استخدم الوسم ذاته إبان فترة رئاسته الأولى عام 2018 تعبيرا عن النتائج الإيجابية التي تصادف يوم الخميس.

وصادف الخميس إعلان صفقة التعاقد مع المحترف البرازيلي باولينهو جونيور، وكذلك صفقة المقدوني أزجيان أليوسكي.

اختفاء التحزبات

كما نجح النفيعي خلال الفترة الماضية في توحيد كلمة الأهلاويين، مخفيا التحزبات التي ظهرت على السطح في الشهور الماضية، إضافة إلى النجاح في عودة الجمهور للالتفاف حول الفريق، وكذلك تفاعل كبار رجالات النادي مع الصفقات الأخيرة وتأمينهم على نجاح عمل رئيس النادي في الفترة القصيرة لماضية.

وكانت الإدارة أعلنت أخيرا عن بطاقات الأهلي التي يستطيع الجمهور وكل من ينتمي للنادي الحصول عليها، وتشمل 4 فئات (الفضية 4000 لأربع سنوات، البرونزية 1000 ريال سنويا، الأهلي بلس 500 ريال سنويا، الأهلي 200 ريال سنويا) ولكل فئة مميزات مختلفة. وشهد موقع التسجيل إقبالا كبيرا من الجماهير الراغبة في الاشتراك.

إصلاح خلافات الغرفة

توجت المساعي في طي الخلافات التي شهدتها غرفة الملابس في الموسم الماضي، وعاد جميع اللاعبين إلى هذه الغرفة بعد أن قاطعها بعضهم.

وشهد الموسم الماضي مشاكل وخلافات عديدة بين عدد من اللاعبين وصلت إلى انقطاع التواصل بينهم والابتعاد عن غرفة الملابس.

وبعد قدوم الإدارة الحالية وتولي موسى المحياني الإدارة التنفيذية عمل الأخير على تعديل الأمور بمساعدة من أحمد بامعوضه، حيث نجحا في إعادة الجو الصحي لغرفة الملابس وأنهيا كافة الخلافات وأعادا الروح والترابط بين اللاعبين، وهو ما ظهر خلال المعسكر الإعدادي بتونس، حيث كان اللاعبون في قمة الانسجام.