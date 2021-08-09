النجوم يضم 4 لاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي النجوم عقودا مع 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في مشواره بدوري الدرجة الثانية، وهم المهاجم يوسف عطاالله والظهير الأيسر علي المعني والمهاجم عبدالله الحمدان ولاعب خط الوسط عبدالله بوهميل، وشارك جميع اللاعبين الأربعة المنضمين في الحصة التدريبية الأولى للفريق.

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