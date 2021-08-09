شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهلاوية تألقوا مع إيهاب جلال قبل مواجهة الإسماعيلي.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الإسماعيلي لمواجهة من العيار الثقيل عندما يضرب موعدا مع النادي الأهلي فى قمة الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الأربعاء المقبل، باستاد الإسكندرية.

ورصد الموقع الرسمي للإسماعيلي أبرز 5 لاعبين بالأهلي تألقوا تحت قيادة إيهاب جلال:

حمدى فتحى

12 مباراة ”فى الدورى العام” بواقع 1047 دقيقة صنع هدفين.

محمد مجدى أفشه

11 مباراة ”10 فى الدورى العام و1 فى كأس مصر” بواقع 894 دقيقة سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

حسين الشحات

75 مباراة ”65 فى الدورى العام و3 فى كأس مصر و7 فى كأس الكونفدرالية” بواقع 5322 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع 13 هدفًا (بعيدًا عن لقاءات أفريقيا فى صناعة الأهداف).

محمود وحيد

51 مباراة ”45 فى الدورى العام و2 فى كأس مصر و4 فى كأس الكونفدرالية” بواقع 4003 دقائق، سجل 5 أهداف صنع 4 أهداف (بعيدًا عن لقاءات أفريقيا فى صناعة الأهداف).

صلاح محسن

12 مباراة ”11 فى الدورى العام و1 فى كأس مصر” بواقع 1010 دقائق، سجل 7 أهداف وصنع هدفين.