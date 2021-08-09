شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات مصر يحققن الفوز الثالث على أوغندا 17/89 بالبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة السلة الناشئات تحت 16 سنة الفوز على منتخب أوغندا 17/89، وذلك في الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية للناشئات التى تستضيفها مصر على مجمع الصالات بأستاد القاهرة.

وشهد اللقاء سيطرة ناشئات مصر على الفترات الأربع حيث جاءت كالتالي: "0/22، 10/41، 15/70، 17/89".

وحقق منتخبنا خلال البطولة فوزين على منتخب تشاد عقب انسحاب الأخير ثم الفوز أمس على الجزائر بنتيجة 23/101.

فيما حصل منتخب مصر الناشئين تحت 16 سنة على راحة من مواجهات اليوم في بطولة الناشئين على أن يلتقي في الجولة الرابعة المقرر لها غدا الثلاثاء مع منتخب تشاد.

وأقيمت اليوم أيضا قبل مواجهة منتخبنا أمام أوغندا، لقاء ضمن بطولة الناشئات حيث فاز منتخب مالي على الجزائر بنتيجة 18/104.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية لكرة السلة ناشئين وناشئات تحت 16 سنة مصر من 6 إلى 15 الشهر الجاري والمؤهلة لكأس العالم دون 18 عاما، وذلك بعد اعتذار مالي عن تنظيم البطولة لأسباب أمنية.

وتضم البطولة الأفريقية للناشئين سبعة منتخبات هي: "الجزائر ؛ الجابون ، أوغندا ، تشاد ، كوت ديفوار ومالي" إلى جانب المنتخب المصرى، فيما يشارك في بطولة الناشئات منتخبات "الجزائر ، الجابون ، أوغندا ، مالي ، تشاد ومصر".

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة للمشاركة في بطولة العالم دون 18 عاما.