شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة المحلة استعدادا لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة 23 لاعبا لمواجهة وادى دجلة غدا باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة الـ29 للدورى والتي يبحث فيها أبناء المحلة عن الفوز والثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط .

وضمت القائمة كلا من: محمود رضا ، عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، احمد عيد ، فتحي مبروك ، محمود علاء ، احمد الندري ، احمد عادل ، احمد الشيخ ، الاخميمي ، يحيي حامد ، خالد كساب توتا ، معتز محب ، عبده يحيي ، عبدالرحمن عاطف اجويرو ، محمد عبدالقادر ، بسام ماهر ، محمد غلوش ، محمد حمدان ، حموشة ، اشرف السيد ، بدر موسي .

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 32 من 28 مباراة ، فاز فيها الفريق فى 7 مباريات وتعادل 11 وخسر 10 ، أحرز لاعبوه 22 ، ومنى مرماه بـ32 هدفا .