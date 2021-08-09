شكرا لقرائتكم خبر عن من الهبوط للمشاركة الأفريقية.. على ماهر يصنع المستحيل فى المدينة الباسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فى تسطير اسمه بأحرف من نور مع أبناء المدينة الباسلة بعدما استطاع فى وقت قياسى انتشال الفريق من منطقة الهبوط فى الموسم الماضى والوصول به للمركز الثالث فى الموسم الحالى والمشاركة بشكل رسمى فى الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب عن اللعب فى البطولات القارية.

ويحتل المصرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة من 29 لقاء فاز فى 12 وتعادل 10 وخسر 7، أحرز لاعبوه 40 هدفا، ومنى مرماه بـ30 هدفا .

الموسم الماضى

على ماهر قاد المصرى فى الدور الثانى من الدورى بعدما كان الفريق يقبع فى المركز السادس عشر، إلا أنه عاد به من بعيد وحقق العديد من الانتصارات المتتالية، أبرزها الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل والذى كان مضججا بالنجوم التى جعلته ينهى الدورى فى المركز السادس برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.

الموسم الحالي

بدأ المصرى الموسم الحالى بالتعاقد مع عدد من اللاعبين بقيمة مادية قليلة بالنسبة لعقود بعض اللاعبين فى الأندية المنافسة طبقا لميزانية النادى وهو ما وافق عليه على ماهر الذى تعاقد مع بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع أنديتهم مثل محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك بالإضافة للتعاقد مع أحمد رفعت لاعب الزمالك والذى تألق فى الموسم المنقضى مع الاتحاد السكندرى، والتعاقد مع ثلاثى أف سى مصر مصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت، وأحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز.

ورفض على ماهر التعاقد مع اللاعبين من أصحاب الأسماء الرنانة مفضلا الاعتماد على التعاقدات التى أقرها بالإضافة للشغل مع اللاعبين المتواجدين داخل صفوف الفريق مثل عمر كمال عبد الواحد والذى تتهافت عليه معظم أندية الدورى فى الوقت الحالى، وأحمد جمعة الذى عاد للمشاركة مع الفريق بعد موسمين من الغياب.

وأعاد بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة على رأسهم الأفارقة سعيدو صنبورى وإيزى إيميكا التى تتهافت عليه العروض حاليا بعد المستوى الرائع الذى ظهر به مع أبناء المدينة الباسلة، بالإضافة للنيجيرى أوستن أموتو، كما أعاد المدير الفنى إسلام صلاح للمشاركة من جديد، واعاد اكتشاف بعض اللاعبين مثل عمرو موسى الذى يشارك حاليا فى مركز قلب الدفاع بعدما كان مدافع وسط .

المصرى يتفوق على أندية الملايين

استطاع المصرى التفوق على أندية الملايين مثل بيراميدز والتى يفوق عقود ثلاثة أو أربع لاعبين فيها ميزانية النادى الساحلى بالكامل، بالإضافة لبعض الأندية الأخرى مثل سموحه والبنك الأهلى.