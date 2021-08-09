شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يتعافى من إجهاد الضامة ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمود متولي، لاعب الكرة بالأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز.
وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب قبل مباراة سيراميكا الماضية من آلام في العضلة الضامة.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب مباراة سيراميكا، التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، ورفع رصيده إلى 64 نقطة يتصدر بها سباق الدوري.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
ويخوض الأهلي عدة مباريات مهمة في مسابقة الدوري الممتاز أمام الإسماعيلي، بعد غدٍ الأربعاء 11 أغسطس، ثم إنبي يوم السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي 23 و24 أغسطس.
ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز أمام أسوان أحد يومي 26 و27 أغسطس