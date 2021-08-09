شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يتعافى من إجهاد الضامة ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود متولي، لاعب الكرة بالأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 في بطولة الدوري الممتاز.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب قبل مباراة سيراميكا الماضية من آلام في العضلة الضامة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب مباراة سيراميكا، التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، ورفع رصيده إلى 64 نقطة يتصدر بها سباق الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويخوض الأهلي عدة مباريات مهمة في مسابقة الدوري الممتاز أمام الإسماعيلي، بعد غدٍ الأربعاء 11 أغسطس، ثم إنبي يوم السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري الممتاز أمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس