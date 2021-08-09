حكام الفيديو فى مباراة الأهلى وسيراميكا لايملكان "رخصة الـvar

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أن نادر قمر الدولة وحمادة الجلاوي حكام الفيديو في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأخير بالدوري لا يملكان رخصة الـvar بالفعل.

قال مسئولو لجنة الحكام إن الثنائي لا يملكان رخصة استخدام التقنية وهم حكام ساحة لكنهما يملكان رخصة التواجد في غرفة الـ var .

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب استاد السلام.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا خاصة التباري على إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما وأن الفريق يلعب في فترة حرجة من عمر الدوري.

واحتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى أمس، بإسم جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايي عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف بإسم أجايي.

كان فريق النادى الأهلي فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدورى المصرى.