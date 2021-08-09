شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يوجه رسالة إلى وائل جمعة بعد مباراة للتنس: محدش يقدر يكسبني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق مجموعة من الصور تجمعه بوائل جمعة مدافع الأهلى الأسبق بعد مباراة للتنس بينهما معلقا عليها: "لا تخافوا ولكن احذروا أنا محدش يقدر يكسبني في أي حاجة وأنت فاهم طبعًا يا جمعة".

وفى سياق آخر أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالسد العالى والمتوج بأربع بطولات لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، مؤكدًا أنه حامى عرين الفراعنة وواحد من أهم النجوم الذين مروا على كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصرى.

ونشر حساب كاف، عبر تويتر، فيديو يظهر أهم إنقاذات وتصديات الحضرى خلال مشاركته فى البطولة القارية، التى توج بها مع الفراعنة أعوام 1998، 2006، 2008 و2010، صحبها بتعليق: "عصام الحضرى أحد أهم النجوم الذين مروا على كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب مصر". وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضرى مستوى رائع فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصًة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.







