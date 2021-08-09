شكرا لقرائتكم خبر عن "زمالك لايف" يكشف: علاقة عبد الله جمعة وكارتيرون تدخل النفق المظلم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت علاقة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالأول بنادي الزمالك، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فى نفق مظلم خلال الفترة الماضية.

ويكشف برنامج زمالك لايف على تليفزيون الخليج 365 تطورات الموقف بين عبد الله جمعة والمدير الفني الفرنسي، فى ظل تلقي اللاعب عدة عروض داخل وخارج مصر للانتقال إليها فى فترة الانتقالات الصيفية.

برنامج زمالك لايف يذاع الجمعة من كل أسبوع على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الناقد الرياضي محمد ربيع، ويهتم بكل ما يخص نادي الزمالك من كواليس وأخبار وتحليلات لمباريات الفريق.

من ناحية أخرى اتخذ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قرارًا بإيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه؛ وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن اللاعب ترك المعسكر دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

وجاء ترك أبو الفتوح للمعسكر بعدما علم أنه تم صرف جزء من مستحقات بعض اللاعبين الكبار بالفريق دون أن يحصل مثلهم على جزء من مستحقاته، الأمر الذى دفعه للتحدث بأسلوب غير لائق مع المدير الفنى الفرنسى، حتى تطور الأمر وقام اللاعب بمغادرة المعسكر دون الحصول على إذن، ليقرر كارتيرون إيقافه وتحويله للتحقيق لما بدر منه فى تلك الواقعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، فى حين يحتل الفريق السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة.