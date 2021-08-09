شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المهمة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مران الفريق منذ قليل استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ، الأربعاء، في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

من ناحية أخرى، وصف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي، مواطنه بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون الإنجليزى بـ"ميسى"، وقال موسيمانى فى بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام: "بيرسى تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتى للأهلى أى مدرب فى افريقيا يتمنى الحصول على خدماته".

وأكمل موسيمانى: "الأهلى لعب كأس العالم وواجه بايرن ميونخ، وبيرسى تاو سيتألق فى هذه المحافل لو شارك معنا فهو مثل ميسى لديه الجديد ليقدمه كل أسبوع، فإذا وافق ناديه على انتقاله الينا واستطعنا دفع راتبه سيكون أمر جيد للغاية".

وبات انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون، للنادي الأهلي مسألة وقت فقط بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات الصفقة خلال الأيام الماضية.

وأنهى الأهلي إجراءات التعاقد مع بيرسي تاو لمدة 4 مواسم بمقابل مالى لا يتعدى مليون و700 ألف دولار، سيتم دفعها على عدة أقساط وليس مرة واحدة.

ويُعد انضمام بيرسي تاو للأهلي بهذا المبلغ مكسبا كبيرا، خاصة أن قيمة الصفقة غير مُبالغ فيها، بل هى أقل بكثير مما زعمت تقارير الأيام الماضية بأن اللاعب سينتقل للأهلي بمقابل مالي يصل لـ3 ملايين دولار، لكن إدارة الأهلي حسمت الصفقة مقابل مليون و700 ألف دولار يتم تسديدها على ثلاثة أقساط تقريباً.

قيمة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو، الذي تألق مع منتخب جنوب أفريقيا وعدة أندية أوروبية، تساوي تقريباً قيمة استعارة الأهلي رمضان صبحي من هيدرسفيلد منذ عدة مواسم، حيث استعاره الأهلي ستة أشهر ثم جدد تلك الإعارة ستة أشهر أخرى بمقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.