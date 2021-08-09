شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم إنبى بمصطفى فتحى وعرفة السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لسموحة تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة أمام إنبى بعد قليل باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ29 للدورى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – شريف رضا

خط الوسط: محمود حليمو – أحمد حمص – أحمد عبد القادر – محمد حليمو

خط الهجوم: مصطفى فتحى – عرفة السيد

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 30 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بحصد النقاط الثلاث الليلة لإكتساب دفعة معنوية وإقتحام المربع الذهبى للمسابقة وخوض المباريات المتبقية بالدوري بلغة لقاءات الكئوس التي لاتقبل القسمة على اثنين لتحقيق أهداف النادى البترولى.

في المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بضرورة ختام الدوري الممتاز بصورة قوية وإنهاء البطولة المحلية في مركز يليق بنادي سموحة وما قدمه الفريق على مدار الموسم وهو ما يأتي بالتركيز في اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.