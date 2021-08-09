شكرا لقرائتكم خبر عن مغالاة بن شرقي تؤجل ملف التجديد لنهاية الموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ مسئولو نادى الزمالك بمغالاة المغربى أشرف بن شرقى فى طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعدما تطرقت بعض الأحاديث بين إدارة النادى واللاعب ومحاميه الخاص إلى الشروط المالية التى يرغب بن شرقى فى الحصول عليها وفقا لعقده الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن مغالاة بن شرقى فى طلباته المالية، حيث طلب اللاعب ما يزيد عن 2 مليون يورو فى الموسم الواحد بدون تحمل الضرائب، وأضاف المصدر أن الزمالك قرر تأجيل الحديث فى ملف تجديد بن شرقى لنهاية الموسم الحالى حتى يحافظ اللاعب على تركيزه وخوفا من تأثير الحديث فى الملف على الفريق مما يهدد المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

ويتبقى للزمالك 6 مباريات على نهاية الدورى والتى يحتاج فيها الزمالك للفوز مع تعثر الأهلى فى أى مباراة لضمان حصول الزمالك على لقب الدورى، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 64 نقطة خلف الأهلى صاحب المركز الأول بنفس الرصيد من النقاط ولكن يتصدر الأهلى الترتيب بفارق الأهداف.

من ناحية أخرى، دخل الكونغولى فابريس نجوما، لاعب وسط الرجاء المغربى، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسط الزمالك عقب رحيل التونسى فرجانى ساسى للدحيل القطري.

وكشفت بعض التقارير المغربية عن إقناع نجوما إدارة الرجاء المغربى بالرحيل فى الصيف حال تلقيه عرضاً قوياً، وهو ما يجعل هناك إمكانية مفاوضات بين الزمالك والرجاء بشأن الاستغناء عن اللاعب.

وأكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن نجوما ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن إدارة الكرة تتلقى يومياً العديد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب ويتم دراستهم جيدا قبل التفاوض مع أيا منهم.