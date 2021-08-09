شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش عن تكريم الرئيس لأبطال الرياضة: خلق دوافع جديدة لحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، وبطل العالم السابق، أن الجيل الحالى محظوظ بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة البلاد.

وقال كريم درويش فى تصريحات لـ الخليج 365، دعم الرئيس للرياضة بصفة عامة والألعاب غير الجماهيرية بصفة خاصة أمر يجعلني فخورا ببلدي، الرياضيون محظوظون الفترة الأخيرة بدعم الرئيس لهم، الدعم المعنوى أهم بكثير من المادي، البطل الرياضي لا ينتظر أي شىء من بلده سوى التقدير المعنوي.

وأضاف درويش، ما أراه في الفترة الأخيرة أمر مهم جدا وبحكم قربي من الرياضيين في مصر وبصفة خاصة لاعبي الاسكواش المحترفين أرى مدى تأثرهم بهذا الأمر ويرفع من معنوياتهم، وكل بطل منهم يحقق بطولة أصبح ينتظر تكريم من الرئيس، وهذا أمر نحن سعداء به جدا ونتمنى استمراره.

وتابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، طموحاتي يما ما تكرم من الرئيس، لأنه بالتأكيد يهتم بالشباب عموما وكل من يحقق نجاحا فى أى مجال وليس الرياضيين فقط .

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للاعبة فريال أشرف المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو ، قائلا، "تحياتى للأسرة الكريمة والدة فريال، ومتابع الحديث، وفعلا قصة مصرية جميلة ونجاح مصرى جميل.. وأدخلتم علينا السعادة والفرحة، وبشكر جهدكم، وطبعا لبنتى فريال بقولها ألف مبروك ياجميلة"، فعلا حاجة تفرح وتشرف، مش على مستوى مصر ده على مستوى منطقنا العربية كان استقبال كبير ليكى"، متابعا: أحيى كل الأسر المصرية التى تعمل على ثقل مواهب أبنائها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: " كان حديث الناس كلها عليكى، وألف مبروك، واسمحيلى أن إحنا لما إن شاء الله هنحججكم كلكم، وبشكركم، وهنحط أسماء اللاعبين على المحاور اللى هنفتتحها، لأنها شرف لينا، وأتمنى إنك لما ترجعى بالسلامة يبقى هناك اهتمام كبير جدا، وشرفتينا ورفعتى راسنا كلنا تحيا مصر بيكم".