شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب ترشيح الأهلي والزمالك والمصرى لبطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة كيفية الخروج من أزمة تحديد موعد إرسال الأندية المشاركة أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى غدا، الثلاثاء، وقبل انتهاء مسابقة الدورى بشكل رسمي.

وقال المصدر، إن شروط المسابقة تتضمن بندًا للتعامل مع هذه الأزمة، يحمل رقم 21 من شروط الدورى، وينص على ما يلى:

فى حال تحديد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدورى المصرى الممتاز، مع عدم حسم المقاعد المؤهلة لبطولات الأندية الأفريقية، يتم اعتماد جدول الترتيب على ما هو عليه فى التاريخ المحدد من الاتحاد الأفريقى لإرسال أسماء الأندية فى بطولات أفريقيا، وفى عدم تساوى الفرق فى عدد المباريات التى خاضها كل فريق فى مسابقة الدورى المصرى يتم الاحتكام لمبدأ الجدارة الرياضية واعتماد الترتيب النهائى بالمعادلة التالية: عدد النقاط التى حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التى خاصها كل فريق، وفى حالة تساوى الفرق فى النقاط بعد تطبيق معادلة الجدارة الرياضية، يتم الاحتكام إلى البند الرابع من هذه الشروط، وفى حالة عدم اكتمال المواجهات المباشرة ما بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبى ومراكز الهبوط، يتم الاحتكام إلى المعيار التالى وفقًا لما جاء فى البند الرابع من تلك الشروط، ويتم فى تلك الحالة تطبيق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التى خاضها كل فريق قبل تطبيق أحكام البند الرابع من هذه الشروط.