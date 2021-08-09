شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يصطحب أطفاله للتتش وأكرم توفيق يظهر بالنظارة فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب النيجيرى جونيور أجاى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أطفاله إلى ملعب التتش بينما ظهر زميله أكرم توفيق بالنظارة السوداء فى التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر بعد غد الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الــ29 ببطولة الدورى الممتاز باستاد الإسكندرية.

وحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة ضد سيراميكا، خاصة التبارى على إهدار الفرص أمام المرمى، وطالبهم بضرورة التركيز والهدوء واستغلال كل الفرص التى تتاح لهم أمام المرمى، لاسيما أن الفريق يلعب فى فترة حرجة من عمر الدوري.

واحتسب الحكم الدولى أمين عمر، فى تقريره، الهدف الثالث لفريق الأهلى فى شباك سيراميكا فى المباراة التى جرت بينهما فى الدورى أمس، بإسم جونيور أجايى لاعب الفريق الأحمر.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أجايى عندما سدد الكرة فى اتجاه المرمى كان يتعمد التصويب لتسجيل الهدف، واصطدام الكرة بأحد المدافعين ودخولها المرمى لا يمنع احتساب الهدف بإسم أجايي.

كان فريق النادى الأهلى فاز برباعية نظيفة على سيراميكا ورفع رصيده إلى 64 نقطة فى صدارة الدورى المصرى.

وخاض الإسماعيلى مع الأهلى 7 مباريات فى شهر أغسطس الجارى، فاز الدراويش فى لقاء وتعادل 4 وخسر 2، وله 7 اهداف وعليه مثلها وحقق كلين شيت فى مباراتين وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.

الدورى العام ..

* يوم 30 أغسطس 96 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 21 أغسطس 98 تعادلا صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى )

كأس مصر ..

* يوم 19 أغسطس 85 خسر الإسماعيلى فى نهائى الكأس صفر / 1

* يوم 8 أغسطس 2000 فاز الإسماعيلى فى نصف النهائى 4 / 2 ” محمد بركات 2 وجون أوتاكا 2 ”

السوبر المصرى ..

* يوم 9 أغسطس 2007 تعادلا 1 / 1 قبل أن يخسر الإسماعيلى بضربات الترجيح 2 / 4 بالقاهرة

دورى أبطال افريقيا ..

* يوم 1 أغسطس 2010 خسر الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات 1 / 2 ملعب الأهلى بالقاهرة ” محمد محسن أبو جريشة “.