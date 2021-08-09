شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولي نجوما لاعب الرجاء المغربي على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الكونغولى فابريس نجوما، لاعب وسط الرجاء المغربى، دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسط الزمالك عقب رحيل التونسى فرجانى ساسى للدحيل القطري.

وكشفت بعض التقارير المغربية عن إقناع نجوما إدارة الرجاء المغربى بالرحيل فى الصيف حال تلقيه عرضاً قوياً، وهو ما يجعل هناك إمكانية مفاوضات بين الزمالك والرجاء بشأن الاستغناء عن اللاعب.

وأكد مصدر داخل إدارة الزمالك أن نجوما ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن إدارة الكرة تتلقى يومياً العديد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب ويتم دراستهم جيدا قبل التفاوض مع أيا منهم.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية خلال المران الصباحى اليوم، الاثنين، وقسم الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية فى صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدورى الممتاز.