رسميا.. الزمالك يعلن استبعاد مدير تحرير مجلته ضمن 4 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدة قرارات بعد اجتماعها مساء اليوم الإثنين بشأن ما تمر نشره عبر مجلة النادي.

وكانت اللجنة أعلنت في بيان رسمي عصر اليوم رفض ما تم نشره من محتوى عبر "مجلة الزمالك" الرسمية (طالع التفاصيل).

وقرر الزمالك قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه مع إجراء التحقيق اللازم ضمن أربعة قرارات.

وشهدت الساعات الأخيرة جدلاً بشأن ما تم نشره عبر مجلة الزمالك من رسوم كارتونية ومقالات و"كاريكاتير" تضمن عبارات تثير التعصب.

وجاءت قرارات الزمالك كالتالي:

- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسؤوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

- رفع النسخة الإلكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.

- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لجين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم عضو اللجنة بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.