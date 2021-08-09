مران الأهلي. وليد سليمان يشارك.. وطاهر يكتفي بتدريبات "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استأنف فريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد الأهلي لخوض المران الجماعي عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة بالدوري المصري.

وبدأ موسيماني المران الجماعي بمحاضرة فنية تحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة حصد نقاط الإسماعيلي، لمواصلة تصدر ترتيب الدوري العام.

وشارك وليد سليمان صانع ألعاب الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إصابة تعرض لها في إحدى المباريات الودية.

وغاب كل من محمود متولي وطاهر محمد طاهر عن التدريبات الجماعية، حيث أدى الأول مران تحت إشراف أخصائي التأهيل للتعافي من إصابة العضلة الضامة.

واكتفى طاهر محمد طاهر بالمشاركة في تدريبات الجيم، حيث يعاني من إصابة في إصبع قدمه تعرض لها مع المنتخب الوطني الأولمبي، إلا أنه يقترب من المشاركة أمام الدراويش.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات مؤجلات الدوري المصري الممتاز.