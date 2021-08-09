دعوى قضائية لمنع باريس من ضم ميسي.. واللاعب ما زال في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه معركة قانونية قد تمنعه من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلان رحيله عن نادي برشلونة الإسباني لعدم تجديد عقده.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الدولة لمنع باريس سان جيرمان من ضم ميسي، مع المطالبة بضرورة امتثال نادي العاصمة الفرنسي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وحسبما ورد في الشكوى التي قدمها المحامي خوان برانكو يوم الإثنين، فإن وضع باريس مع قواعد اللعب المالي النظيف أسوأ بكثير من برشلونة.

وأضاف المحامي أنه في موسم 2019-2020 كانت النسبة بين الرواتب والدخل لبرشلونة تبلغ 54%، بينما باريس كان يدفع 99%.

وأشار برانكو إلى أن باريس سان جيرمان لم يحترم عقوبتين اقتصاديتين فرضهما الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفقا للحسابات المالية التي قدمها في 25 يونيو 2021.

يأتي هذا في الوقت الذي شوهد فيه ميسي بمنزله بالفعل في مدينة برشلونة حتى الآن، ولا تزال جماهير باريس سان جيرمان تتواجد حول ملعب "حديقة الأمراء" وتنتظر بشغف قدوم أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

ومن المقرر أن يسافر ميسي إلى باريس في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل توقيع العقود والانضمام رسميا إلى صفوف "PSG".

وكانت أزمة رواتب اللاعبين في برشلونة هي السبب الرئيسي وراء فشل توقيع ميسي لعقده الجديد مع برشلونة، رغم أن الأرجنتيني أكد موافقته على تخفيض 50% من راتبه.

يُذكر أن ميسي (34 عاما) أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد أن باريس سان جيرمان أحد خياراته المستقبلية.