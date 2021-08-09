مصدر لـ"الخليج 365": اتحاد الكرة يستقر على اختيار المصري ورابع الدوري للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على اختيار ثالث ورابع الدوري في الوقت الحالي للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مصدر باتحاد الكرة لـ"يلا كورة" أن إدارة الجبلاية سوف تختار ثالث الدوري قبل يوم 10 أغسطس وهو المركز الذي يحتله المصري برصيد 46 نقطة من 29 مباراة ولن يفقده قبل تاريخ التسجيل الإفريقي.

وتقرر مشاركة الفريق صاحب المركز الرابع رفقة المصري في الكونفدرالية، وهو الذي يحتله الآن بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة، لكنه مهدد بفقدانه قبل يوم التسجيل.

الاتحاد السكندري لديه 41 نقطة من 28 مباراة، وفي حالة فوزه على الزمالك غداً الثلاثاء سينفرد بالمركز الرابع ويفوز بالمقعد الإفريقي.

ويمتلك فريق سموحة فرصة ذهبية للمشاركة في الكونفدرالية، حيث يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة جمعها من 28 مباراة، وفي حالة فوزه اليوم الاثنين على إنبي سيرتقي للمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز.

ويتعين على الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في موعد أقصاه غداً الثلاثاء الموافق 10 أغسطس.