تعرف على جدول مباريات الهلال السعودي في شهر أغسطس 2021، في رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة مدربه الجديد “ليوناردو جارديم”.

يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستقبل الصاعد حديثاً فريق الطاثي على ملعب مرسول بارك يوم 14 أغسطس 2021، في تمام الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش.

بعدها يرحل الزعيم الى مدينة بريدة بالقصيم حيث يحل ضيفاً على التعاون لحساب الجولة الثانية في الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 20 أغسطس 2021، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش.

ثم يختتم الهلال مبارياته في شهر أغسطس يوم 27 عندما يستقبل الباطن في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول بارك، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش.

يذكر ان الهلال هو البطل التاريخي للدوري السعودي، وهو حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي ورفع رصيده إلى 17 لقبًا، وسيقاتل على اللقب الثامن عشر في النسخة الجديدة.

كان الهلال قد استعد بقوة للموسم الكروي الجديد بمعسكره الخارجي في النمسا، والذي خاض فيه 4 مباريات تحضيرية، الأولى كانت أمام جيليزنيشار بانتشيفو الصربي يوم 22 يوليو، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والثانية كانت أمام نادي ليغييا السلوفيني يوم 25 يوليو، وانتصر الموج الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجل الثلاثية كل من، محمد كنو، وصالح الشهري، وموسى ماريجا، وفي يوم 30 يوليو خسر الهلال أمام هيرتا برلين بنتيجة (3-2).

وبعد مواجهة هيرتا برلين بيوم واحد فقط، وبالتحديد يوم 31 يوليو، لعب الهلال رابع مبارياته الودية خلال معسكره بالنمسا، أمام لايبزيج الألماني، وخسر بهدفٍ دون رد سجله السويدي إيميل فورسبيرج من علامة الجزاء.

ثم عاد بعدها الهلال الى السعودية وأختتم تحضيراته للموسم الكروي الجديد بفوز مثير أمام الفيصلي بنتيجة 3-2، والتي أقيمت بينهما على ستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

جدول مباريات الهلال السعودي في شهر اغسطس 2021

1- يوم 14 أغسطس 2021 | الهلال – الطائي (الجولة الأولي – الدوري السعودي)

2- يوم 20 أغسطس 2021 | التعاون – الهلال (الجولة الثانية – الدوري السعودي)

3- يوم 27 أغسطس 2021 | الهلال – الباطن (الجولة الثالثة – الدوري السعودي)