مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة في بث مباشر يلا شوت بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة في البطولة الجزائرية المحترفة، في قمة مباريات اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، لحساب الجولة الـ35.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “سعيدي محمد”.

تنقل مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة في الدوري الجزائري على القناة الجزائرية الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يواجه شباب بلوزداد متصدر البطولة الجزائرية، وصيفه شبيبة الساورة في مباراة من العيار الثقيل، وعينه على تحقيق الفوز من أجل الأقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب البطولة.

ويحتل شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط كاملة عن وفاق سطيف وشبيبة الساورة ثان وثالث الترتيب على التوالي بنفس الرصيد 62 نقطة.

في المقابل يطمح شبيبة الساورة في مواصلة نتائجه الايجابية بالبطولة حيث حقق الفريق الفوز في آخر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، ويسعي جاهداً لخطف إحدى بطاقات التأهل الى المسابقات الأفريقية.

ويشارك صاحبا المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس الرابطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر ان هناك 3 جولات حاسمة قبل نهاية الموسم الكروي في الجزائر ومن المقرر أن تنطلق أيام 15 و20 و24 أغسطس الحالي على الترتيب.