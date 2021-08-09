مشاهدة مباراة وفاق سطيف وإتحاد بسكرة في بث مباشر يلا شوت بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة وفاق سطيف وإتحاد بسكرة في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، لحساب الجولة الـ35.

تنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف واتحاد بسكرة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “نسيب رضوان”.

تنقل مباراة وفاق سطيف واتحاد بسكرة في الدوري الجزائري على القناة الجزائرية الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يدخل وفاق سطيف لقاء اليوم وعينه على تحقيق الفوز ولا بديل غير ذلك اذا ما أرد مواصلة المنافسة على لقب البطولة الجزائرية، حيث يحتل نسور الهضاب المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد، وبالتساوي مع شبيبة الساورة، ويطاردهما اتحاد العاصمة في المركز الرابع برصيد 59 نقطة، ويسعى الثنائي للفوز وتأكيد مشاركتهما في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وفي نفس التوقيت سيواجه فريق شباب بلوزداد متصدر المسابقة، شبيبة الساورة في مباراة من العيار الثقيل، لعل نتيجتها ستكون في مصلحة وفاق سطيف اذا ما حقق الفوز أمام اتحاد بسكرة.

ويشارك صاحبا المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب الدوري الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصاحب المركز الثالث وبطل كأس الرابطة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

على الجانب الآخر يحتل إتحاد بسكرة المركز الثاني عشر في منطقة الآمان بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة، وسيسعي للخروج بنتيجة إيجابية أمام وفاق سطيف.

جدير بالذكر ان هناك 3 جولات حاسمة قبل نهاية الموسم الكروي في الجزائر ومن المقرر أن تنطلق أيام 15 و20 و24 أغسطس الحالي على الترتيب.