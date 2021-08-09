بي إن سبورتس تستغني عن مراسل برشلونة الشهير أشرف بن عياد

استغنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن المراسل المغربي الشهير أشرف بن عياد، المراسل الأول للقناة في مدينة برشلونة على مدار سنوات طويلة، لينضم إلى قائمة طويلة من الإعلاميين الراحلين عن القناة منذ عام 2019 حتى الآن بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي مرت بها المجموعة.

وغادر بي إن سبورتس مواطن أشرف بن عياد، مقدم البرامج المتميز «خالد ياسين» قبل بداية الموسم الماضي 2021/2020، لأسباب تعاقدية متعلقة بعامل السن، رغم استمرار بعض المحللين الرياضيين والإعلاميين أمثال طارق ذياب وأيمن جادة فوق سن قانون العمل في دولة قطر.

وجاء رحيل أشرف بن عياد عن القناة القطرية بعد 24 ساعة فقط من رحيل الاسطورة ليونيل ميسي عن برشلونة، ليكون آخر ما غطاه للقناة البنفسجية مؤتمر الوداع الأخير لليو المتوقع انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وقال أشرف بن عياد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي «أشكر بي إن سبورتس على كل هذه السنوات، أشكر جزيل الشكر السيد المحترم ناصر الخليفي الذي منحني الفرصة، أشكر كل المسؤولين والزملاء الذين تشرفت بالعمل معهم».

وأضاف «أشكركم أنتم على حبكم وتقديركم ودعمكم لمدة أعوام وأعوام، قررت بدء مرحلة جديدة في حياتي، ألف شكر لكم، وداعًا».

وكانت آخر تغريدة قام بها أشرف بن عياد عبر تويتر، تخص رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، حين قال «كان يريد الاستمرار لكن لا اتفاق يذكر، اعتذر من كل قلبي» وذلك أثناء توضيحه لتغريدة سابقة أكد خلالها استمرار ميسي مع برشلونة قبل أن ينفي النادي الكتالوني في بيان رسمي يوم الخميس الماضي الموافق 5 أغسطس 2021.