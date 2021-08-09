خورخي سامباولي يُرحب بـ ميسي في الدوري الفرنسي

رحب المدير الفني لنادي مارسيليا «خورخي سامباولي» بقرب انضمام مواطنه ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله المفاجيء عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021، مؤكدًا أن اللعب ضده سيمثل حافزًا إضافيًا بالنسبة له.

وتولى خورخي سامباولي مسؤولية تدريب مارسيليا في فبراير 2021 بعقد مدته عامين ينتهي في يونيو 2023، خلفًا للمدرب البرتغالي آندري فياس بواش.

وأشرف سامباولي على تدريب ليونيل ميسي في منتخب الارجنتين لمدة عامين، في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2018، إلا أنه غادر بعد مونديال روسيا في 15 يوليو 2018 بسبب الخسارة من فرنسا في ثمن نهائي المونديال بنتيجة 3/4.

وقال سامباولي «سيكون الأمر رائعًا بالنسبة إلى الدوري الفرنسي تواجد لاعب بحجم ليونيل ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم، لقد كسبت كرة القدم الفرنسية كثيرًا في المواسم الماضية، واللعب ضد ميسي سيشكل حافزًا إضافيًا لنا».

وبحثت الصحف الفرنسية عن برنامج المباريات المقبلة لفريق باريس سان جيرمان للتعرف على المباراة الرسمية الأولى التي سيخوضها ميسي، والتي قد تكون ضد رين يوم 29 أغسطس أو ضد كليرمون في 12 سبتمبر بعد العودة من المباريات الدولية.

وبدأ بارس سان جيرمان مشواره لاستعادة لقب الدوري الفرنسي الذي خسره لصالح ليل الموسم الماضي، بعد الفوز على مضيفه تروا بنتيجة 1/2 مطلع هذا الأسبوع.

وسيتمكن باريس سان جيرمان من تقديم ميسي على ملعب حديقة الأمراء، بارك دي برانس، أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها بعد حصول النادي على موافقة السلطات المختصة بإمكانية بيع جميع التذاكر المخصصة للمباريات التي سيستضيفها في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2022/2021، مع الإشارة إلى أن سعة الملعب تصل ل 48 ألف متفرج.