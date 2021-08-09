الامارات | مدرب الزمالك كارتيرون يشعل الأجواء بالرقص على أنغام مزمار بلدي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك كارتيرون يشعل الأجواء بالرقص على أنغام مزمار بلدي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك وهو يرقص على أنغام مزمار بلدي بأحد المطاعم القريبة من معسكر الفريق بمدينة برج العرب المصرية.

وأظهر كارتيرون مهارات كبيرة في الرقص وسط أجواء مرحة بين لاعبي الزمالك وهتافات وتشجيع الحضور داخل المطعم.

ويواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري، غدا الثلاثاء، في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وانقسم مشجعو الزمالك حول تقييم الفيديوهات المتداولة، فعلق المشجع المدعو "مختلط" عبر "إنستغرام": "جمهور الزمالك على أعصابه وبيحسب الماتشات المتبقية لينا وللأهلي..وانت بترقص يا كارتيرون".

وفي المقابل، قال المشجع "عادل وحيد 89": "أحلى حاجه بيعملها. لازم تدي كل حاجه وقتها يأما هتتعب بيشيل الضغط من عليه ولازم من على اللعيبه. في وقت للهزار ووقت للشغل ووقت لراحة الجسم. لازم يتعملوا التلاته".

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