شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقترب من تمديد إعارة عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع مسئولو نادي الجونة شوطا كبيرا فى إقناع الزمالك بالموافقة على تمديد إعارة عمر السعيد للفريق الساحلي لمدة موسم آخر، خاصة فى ظل رغبة اللاعب بالاستمرار مع الجونة بعد المستويات الكبيرة التى يقدمها تحت القيادة الفنية لرضا شحاتة.

وحصل نادى الجونة على ضوء أخضر من الزمالك للتفاوض لاستمرار عمر السعيد لاعب الفريق الأبيض المعار للجونة، بشكل نهائى فى الميركاتو الصيفى المقبل، لكن نية البيع النهائي لم يوافق عليها كارتيرون.

وفتح الجونة قبل فترة باب المفاوضات مع الزمالك لتمديد إعارة عمر السعيد أو شرائه نهائيا بنهاية الموسم الجارى، وهى نفسها نهاية فترة الإعارة للاعب الذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الساحلى.

وانتقل عمر السعيد إلى فريق الجونة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وظهر اللاعب بشكل جيد خلال مباريات الفريق الساحلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شاراك فى 12 مباراة تمكن من إحراز 6 أهداف.

وتواصل مسئولو فريق الجونة مع اللاعب عمر السعيد لمعرفة موقفه من استكمال مشواره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والتى رحب بيها وطالبهم بالتفاوض مع مسئولى الزمالك.