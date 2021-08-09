اتحاد الكرة يفاضل بين سموحة والاتحاد وبيراميدز للمشاركة فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة، ما ستسفر عنه مباريات غد بالدورى لتحديد الفريق الرابع المشارك في بطولات أفريقيا بالنسخة الجديدة وتحديدا الكونفدرالية الأفريقية.

وتتنافس 3 فرق على المركز الرابع في جدول الدوري حتى الآن وسيتم الحسم عقب مباريات اليوم وغدا في الدوري وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل وهو أخر موعد لإرسال الأندية، والأندية الثلاثة هي سموحة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

واستقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لارسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

وفى حالة فوز الإتحاد السكندرى غدا على الزمالك يتأهل مباشرة للمشاركة فى الكونفدرالية، أما فى حالة تعادل سيد البلد أو خسارته غدا وفوز سموحة اليوم على إنبى يشارك الموج الأزرق بالبطولة، أما فى حالة عدم فوز الإتحاد أو سموحه يشارك بيراميدز فى الكونفيدرالية بصفته رابع المسابقة.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة الجدل حول هوية الفريق الرابع المشارك فى الكونفيدرالية الأفريقية غدا الثلاثاء بنهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والتى ستحدد بشكل قاطع الفريق المشارك فى البطولة الأفريقية.