شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة الأهلي والزمالك والمصري في بطولات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في النسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا، على أن يشارك النادي المصري في الكونفدرالية بوصفه صاحب المركز الثالث حاليا، جاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة غدا الثلاثاء وهو أخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

كان اتحاد الكرة قدم طلبا للكاف لإستثناء الأندية المصرية من إرسال القوائم الأولى لها خلال المدة المقررة على أن يتم إرسالها فى بداية الشهر المقبل، إلا أن مسئولى الاتحاد الأفريقى رفضوا طلب الجبلاية وألزموهم بضرورة إرسال القوائم غدا الثلاثاء كموعد نهائى.

على جانب أخر كشف مسئولو اتحاد الكرة، على أن أندية الدوري الممتاز لم تطلب الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري في الأسابيع الخمسة الأخيرة، كما يتردد.

وقال مسئولو الجبلاية، إنه لن يتم الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الدوري المصري، كما كان يحدث فى الماضي، وأن الأولوية للحكام المصريين وتحديدًا بعد إسناد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحكام مصريين، وبالتالي أى طلب سيقدم باستقدام حكام أجانب سيتم رفضه.