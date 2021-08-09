شكرا لقرائتكم خبر عن "زمالك لايف" يكشف موعد عودة مصطفى محمد للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج زمالك لايف الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 موقف مصطفي محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطا سراي التركي، بعد الأنباء التى ترددت عن اقتراب النادي التركي من إنهاء إعارته وعودة اللاعب إلى القلعة البيضاء.

برنامج زمالك لايف يذاع الجمعة من كل أسبوع علي تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الناقد الرياضي محمد ربيع، ويهتم بكل ما يخص نادي الزمالك من كواليس وأخبار وتحليلات لمباريات الفريق.