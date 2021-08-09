شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه سر رحيل أحمد جمعة عن المصرى رغم تمسك على ماهر باللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد جمعة، مهاجم المصرى البورسعيدى، انتقاله لصفوف إنبى بعد وصوله لصيغة تفاهم مع إدارة النادى البترولى تقضى بحصوله على 3.5 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

إدارة المصرى عرضت 2.5 مليون جنيه على اللاعب نظير تجديد تعاقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الأخير رفض العرض بداعى ضعف المبلغ المعروض على الرغم من تمسك على ماهر المدير الفنى باللاعب واستمراره مع النادى فى الموسم المقبل .

وكان على ماهر قد أوصى بضرورة تجديد عقد المهاجم الدولى بعدما نجح فى إعادته للأضواء من جديد بعد تعافيه تماما من الإصابة الطويلة التى ألمت به وأبعدته عن المشاركة طيلة الموسمين الماضيين، إلا أن المدير الفنى نجح فى رفع المعدل البدنى للاعب وإعادته للملاعب رويدا رويدا حتى أصبح يقود تشكيلة النادى البورسعيدى خلال المباريات الأخيرة.