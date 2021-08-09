الزمالك يقرر إيقاف لاعبه أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك عن إيقاف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد فتوح، وإحالته للتحقيق، بسبب ترك المعسكر عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم الإثنين أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، "قرر إيقاف أحمد فتوح لاعب الفريق، لحين التحقيق معه؛ لتركه معسكر الفريق دون إذن بعد مباراة غزل المحلة“.

وسيواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري، غداً الثلاثاء، في المباراة المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 ليتصدر بعدها جدول الدوري، ولكن أعقبها الأهلي بالفوز على سيراميكا بنتيجة 4 / 0 ليعود لصدارة ترتيب الدوري المصري بعدها.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 64 في المركز الثاني خلف الأهلي الذي يمتلك ذات الرصيد، ولكنه يملك أفضلية المواجهات وفارق الأهداف.