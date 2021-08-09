شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستقبل جيانا فاروق بعد العودة ببرونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المركز الأول لتدريب الفرق القومية بالمعادى جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه فور العودة إلى القاهرة غدا قادمة من طوكيو بعد التتويج بالميدالية البرونزية.

وتعود جيانا فاروق من طوكيو ظهر غدا، على أن تنتقل من المطار إلى المركز الأولمبى حيث مقر إقامتها خلال التدريبات والمعسكرات الداخلية سواء مع المنتخب أو الشركة الراعية.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى فى مدخل المركز الأولمبي للحديث عن إنجاز جيانا فاروق ومشوارها نحو البرونزية الأولمبية التى حققتها.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية فى طوكيو أن تحمل جيانا العلم المصرى بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتية فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.