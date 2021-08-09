شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين فى صالة الجيمانزيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال المران الصباحي اليوم الاثنين، وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية وبدنية في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون محاضرة بالفيديو على هامش المران الختامى للفريق الأبيض الذى سيقام اليوم، الاثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى محاضرة الفيديو من أجل عرض بعض اللقطات لزعيم الثغر، والتى سيتم بناءً عليها اكتشاف نقاط القوة والضعف فى الفريق السكندرى، وشرح كيفية التعامل مع عناصر القوة، واستغلال نقاط الضعف من أجل تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكل منهما هزيمتان فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، في حين يحتل الفريق السكندري المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء، وتعادل فى 8، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما استقبلت شباكه 32 هدفا.