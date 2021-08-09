شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين الموافق 9/8/2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج، الزمالك يختتم معسكر برج العرب بمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا.

الأهلي يرفض ترضية محمد الشناوي رغم إغراءات الخليج

يرفض مسئولو النادي الأهلي ترضية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر وتعديل عقده ماليا، لاسيما بعد رفض عددا من العروض الخليجية المغرية للتعاقد مع الحارس الدولي خلال الفترة الأخيرة، مكتفين بقيمة العقد الذي يحصل عليه اللاعب، خاصة أنه تم تعديل عقد الشناوي منذ فترة ليست بعيدة.

تفاصيل قرار إيقاف أحمد فتوح وإحالته للتحقيق فى الزمالك

اتخذ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قرارًا بإيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لحين التحقيق معه؛ وذكر الموقع الرسمى للنادى الأبيض أن اللاعب ترك المعسكر دون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

منتخب مصر يبدأ معسكره بالإسكندرية 28 أغسطس استعدادا لمباراتىّ أنجولا والجابون

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، إقامة معسكر الفراعنة المقبل فى الإسكندرية بداية من يوم 28 أغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء مباريات الدورى المصرى.

تعرف على تطورات رحيل جونيور أجاي عن الأهلي الصيف الجاري

يحسم المالي آليو ديانج لاعب سط الأهلي مصير النيجيري جونيور أجاي في القلعة الحمراء فرغم أن أجاي كان مُرشحاً بقوة للرحيل عن الأهلي في فترة سابقة إلا أن الأمور شهدت تغييراً واضحاً الأيام الأخيرة.

الاتحاد الأفريقى لليد يستجيب لطلب تأجيل سوبر الأهلى والزمالك

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناءا الى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، خاصة أن البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو ستصل غدا الثلاثاء، بعد إحراز المركز الرابع فى الأولمبياد.

منتخب اليد يبدأ رحلة العودة من طوكيو.. وترانزيت 10 ساعات فى الدوحة

وصل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى مطار طوكيو منذ قليل لبدء رحلة العودة إلى القاهرة بعد الإنجاز التاريخي للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2020 واحتلال المركز الرابع فى المسابقة مع كبار العالم باللعبة.

خطاب منتخب السويس وراء رفع إيقاف الحكم أحمد العدوي قبل مباراة إنبى وسموحة

تسلم مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى خطاباً من نادى منتخب السويس يفيد بعدم عمل الحكم أحمد العدوى بالنادى.