شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع جالطة سراي التركي تطورات صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي، الأيام الجارية، مع نظرائهم فى جالطة سراي التركي لمعرفة آخر العروض المُقدمة من النادى التركي لشراء المالي آليو ديانج لاعب الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويترقب الأهلي رفع جالطة سراي عرضه لشراء ديانج من 5 ملايين و300 ألف دولار إلى 7 أو 8 ملايين دولار لإتمام الصفقة، ورحب الأهلي ببيع ديانج إذا ما وصل العرض المالي إلى 7 أو 8 ملايين دولار، رغم أن اللاعب من العناصر الأساسية للفريق.

ويرى مسئولو الأهلي أن بيع ديانج سيُنعش خزينة النادى بمبلغ كبير، كما أن الأهلي سيقوم بقيد الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي فى قائمة الفريق بدلاً من ديانج.

على صعيد متصل، يحسم المالي آليو ديانج مصير النيجيري جونيور أجاي فى القلعة الحمراء، فرغم أن أجاي كان مُرشحاً بقوة للرحيل عن الأهلي في فترة سابقة إلا أن الأمور شهدت تغييراً واضحاً الأيام الأخيرة.

إدارة الأهلي استقرت على بقاء جونيور أجاي بنسبة كبيرة بعدما زادت فرص المالي آليو ديانج في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وبات في حكم المؤكد أن يستمر جونيور أجاي مع الأهلي حال رحيل ديانج الذي بات قريباً من الأحتراف الخارجي خاصة بعدما رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل اللاعب المالي إذا كان العرض المالي جيداً وسيُفيد الاهلي لاسيما وأن الفريق يملك البديل في خط الوسط