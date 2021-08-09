شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابات اللاعبين بعد موقعة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، موقف المصابين بالفريق خلال مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل 1-1 على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الدوري الممتاز.

وقال طبيب بيراميدز، إن عبد الله بكري مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية من خلال التحام فى الرأس وتم تغييره، وعقب المباراة توجه لأحد المستشفيات وأجرى بعض الفحوصات الطبية والأشعة التى أثبتت سلامته، وعدم إصابته بارتجاج في المخ أو نزيف، وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه.

وأضاف المنيري أن محمد حمدي الظهير الأيسر تعرض لإصابة قوية أيضا فى الرأس التحام داخل منطقة الجزاء، وتم خياطة الجرح أثناء المباراة وأكمل اللقاء لنهايته.

وأشار الطبيب إلى أن المهاجم محمود وادي مهاجم الفريق أصيب في العضلة الخلفية خلال المباراة وتم تغييره على أن يجري أشعة خلال ساعات لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج.

وعن الحارس شريف إكرامي أكد المنيري أن الحارس تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية وخرج مستبدلا من اللقاء وسيخضع خلال ساعات هو الآخر لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة العلاج.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.